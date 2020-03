Succès pour le 3e Festival international du duduk à Valence

La 3e édition du Festival international de duduk (doudouk) s’est déroulée samedi 22 février dans un Théâtre de la Ville de Valence qui affichait complet.

Nicolas Daragon, maire de Valence, accompagné de deux élus d’origine arménienne, Georges Rastklan et Nathalie Iliozer fut invité par les organisateurs à prononcer quelques mots en ouverture du festival. Le maire de Valence en grand connaisseur de la culture arménienne a rappelé l’engouement du monde musical pour cet instrument emblématique de la musique arménienne qu’est le duduk. « Hier lors de la commémoration du 76e anniversaire de l’exécution du Groupe Manouchian à Valence, nous avons entendu quelques airs de duduk et partagé ensemble ces moments de grande émotion » dit Nicolas Daragon en félicitant le Conservatoire de Valence Romans Agglo dirigé par Didier Vadrot et l’école de duduk initiée par Levon Chatikyan. Il a également salué le Centre artistique Georges Markarian qui accueille de nombreux jeunes talents de la musique et de la danse arménienne ainsi que Marlène Mourier Maire de Bourg-Lès-Valence et Jacques Markarian présents dans la salle.

Se sont ensuite produits la chanteuse Ankiné Rastklan qui chanta quelques chansons de Charles Aznavour sous les applaudissements du public.

Puis se produisirent les élèves de l’école du duduk sous la conduite de Levon Chatikyan accompagnée par l’Orchestre Symphonique Allegro du Conservatoire de Valence Romans Agglo dirigé par Didier Vadrot.

Un hommage fut rendu Charles Aznavour et Michel Legrand deux artistes Français d’origine arménienne, à travers des chansons -chantées par Ankiné et Viken Markarian- et de la musique jouée par les maîtres du duduk tels Vardan Grigoryan, Avag Margaryan, Levon Chatikyan et Micha Sadoev, le célèbre clarinettiste Hovhannès Vardanyan et Hovo Rastklan au piano. Nombre de ces œuvres étant accompagnées par l’Orchestre Symphonique Allegro du Conservatoire de Valence Romans Agglo. A noter également les prestations des danses folkloriques arméniennes réalisées par les troupes Ara et Anahit accompagnant les musiciens.

A l’issue de ce 3e Festival international du duduk, le public debout applaudit longuement l’ensemble des artistes, musiciens et chanteurs pour la qualité de leurs prestations. Sur scène Nicolas Daragon, donna la parole à son élu -et musicien- Georges Rastklan qui remercia l’ensemble des artistes musiciens pour la belle soirée dédiée au duduk et tout particulièrement Levon Chatikyan l’organisateur du festival.

Krikor Amirzayan texte et reportage-photos à Valence (Drôme)