L’Arménie prévoit d’accueillir jusqu’à 7 millions de touristes d’ici 2030

L’Arménie prévoit de recevoir jusqu’à 7 millions de touristes par an d’ici 2030 a annoncé le 26 février par Susanna Safaryan, présidente du Comité d’État pour le tourisme du ministère de l’Économie de la République d’Arménie.

À cet égard, elle a souligné que pour atteindre l’indicateur cible, le Comité du tourisme a élaboré une stratégie de développement du tourisme, actuellement à l’étude par le gouvernement. « Nous avons un document qui décrit notre vision et tous nos plans pour 10 ans », a ajouté Susanna Safaryan. En outre, après avoir effectué une analyse détaillée, comme l’a noté le chef du Comité, des lacunes législatives ont été identifiées pour réglementer et stimuler l’industrie touristique nationale. Dans ce contexte, le Comité du tourisme a lancé l’élaboration de la loi sur le tourisme, qui est actuellement au stade final.

« Au cours des 10 prochaines années, nous devrons être prêts à accueillir jusqu’à 7 millions de touristes et à fournir les conditions nécessaires à leur séjour en Arménie en termes de qualité des services de voyage, de bon état des infrastructures et des installations touristiques, et l’état de préparation des aéroports », a déclaré Susanna Safaryan. Elle a souligné que jusqu’en 2030, il est nécessaire de disposer de 50 complexes hôteliers supplémentaires pour répondre pleinement à l’augmentation du flux touristique. Résumant les résultats de l’année précédente, Mme Safaryan a rappelé que le nombre total de visites en Arménie a augmenté de 14,9% sur un an, soit 4,3 millions de personnes, dont 1,9 million de touristes. Dans le même temps, elle a noté que sur l’année, le nombre de touristes en Arménie a augmenté en moyenne de 15%, alors qu’en 2018 la croissance des flux touristiques vers l’Arménie s’élevait à 10,5%. Le TOP-5 comprenait traditionnellement des touristes de Russie (855 600 personnes), de Géorgie (344 600), d’Iran (160 000), des États-Unis (63 000). Dans le même temps, le Kazakhstan (39 800) a supplanté l’Allemagne (39 600) qui était l’un des cinq premiers pays avec le plus grand nombre de touristes qui préfèrent l’Arménie.

En ce qui concerne les pays européens, le chef de la commission a attiré l’attention sur le fait que selon les résultats de 2019, le nombre de touristes en provenance d’Allemagne et de France a augmenté respectivement de 40% et 20%.

« Nous avons réussi à atteindre une barre de croissance similaire grâce à diverses campagnes de marketing et à la coopération avec le secteur public et les organisations internationales », a-t-elle déclaré. À cet égard, le chef du Comité a noté qu’en raison du lancement en 2020 de 12 nouvelles destinations européennes par 2 compagnies aériennes à bas prix (Ryanair et Wizzair), qui ont récemment pénétré le marché arménien, une augmentation des visites touristiques en Arménie nombre de pays européens est attendu.

Pour rappel, selon les informations de la publication Internet britannique Independent, en référence à la publication de janvier de l’étude de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT), l’Arménie figure parmi les vingt destinations touristiques connaissant la croissance la plus rapide au monde. L’Arménie occupe la 12e place du classement avec une croissance du tourisme de 14,4% en 2019. Selon l’étude, la Turquie et l’Azerbaïdjan occupent respectivement les 13e et 17e places de la liste, avec une croissance du tourisme de 14% et 11,4%. Et l’Iran devance l’Arménie, prenant la troisième place avec une augmentation de 27,9%. Le Myanmar (Birmanie) se classe premier en termes de croissance touristique - 40,2%, et Porto Rico en deuxième place - 31,2%. Le TOP-5 comprenait également l’Ouzbékistan (27,3%) et le Monténégro (21,4%), suivis de l’Égypte, du Vietnam, des Philippines, des Maldives et des Bahamas. Le Kazakhstan ferme la vingtaine avec une augmentation de 10% du tourisme en 2019. L’étude note que les flux touristiques internationaux dans le monde ont atteint 1,5 milliard de personnes en 2019, soit 4% de plus qu’en 2018. La France reste le pays le plus visité avec plus de 90 millions de touristes.