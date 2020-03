Les textiles arméniens présentés lors d’une exposition de premier plan en Europe de l’Est

L’Arménie a participé à la principale exposition en Europe de l’Est CPM 2020 - Collection Premiere, qui s’est tenue à Moscou du 24 au 27 février, à laquelle 1700 collections de diverses entreprises textiles de 30 pays étaient représentées.

Selon le service de presse du ministère de l’Économie de l’Arménie, l’Arménie est représentée par 15 entreprises dont la participation fait partie des programmes de l’État pour aider à la mise en œuvre des activités stratégiques de la politique de la République d’Arménie axée sur les exportations industrielles.

Le coordinateur des entreprises arméniennes dans le cadre de CPM 2020 - Collection Premiere était le président de l’Association arménienne de marketing Aram Navasardyan. En termes de confidentialité, il a exprimé l’espoir que les entreprises participantes élargiront leur coopération avec des partenaires traditionnels et créeront de nouvelles relations avec des partenaires sur des marchés cibles.

L’exposition devrait accueillir plus de 22 000 visiteurs professionnels.

Notez que CPM 2020 - Collection Premiere est un événement spécialisé uniquement pour les spécialistes des industries légères et textiles. L’exposition a été organisée par LLC Messe Dusseldorf Moscou et un co-organisateur de Igedo Company. L’exposition CPM se tient deux fois par an dans la capitale de la Russie - Moscou.

Le public recevra une quarantaine de défilés de mode de marques importantes telles que Beatrice.B et Xenia Design, une présentation des tendances par des experts de la mode et un riche programme de séminaires du Russian Fashion Retail Forum destinés aux acheteurs et exposants professionnels.

Rappelons que, selon le Comité statistique de la République d’Arménie, en 2019, l’Arménie a augmenté la production de textiles de 15,9%, à 1,4 milliard de drams (2,8 millions de dollars).