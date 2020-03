Inauguration d’un restaurant et d’un musée du Kamancha à Ashtarak

Un site gastronomique a été ouvert à Ashtarak dans le cadre du programme de développement du tourisme rural intégré du PNUD. Selon le ministère de l’Économie de la République d’Arménie, un musée du kamancha a également été ouvert .

Le site d’Ashtarak est unique car en plus de la cuisine nationale arménienne, les touristes se familiariseront également avec la culture du pays. Dans ce cas particulier, les invités d’Ashtarak apprendront tout sur le kamancha, sur le processus de sa fabrication, et pourront même profiter pendant le dîner des musiciens jouant de cet instrument.

A ce jour, 35 sites fonctionnent déjà en république d’Arménie, dont 23 contiennent une composante vinicole. Selon le coordinateur du programme du PNUD, Arman Vanesyan, les chantiers de gastronomie viticole sont ouverts non seulement dans les zones réputées pour leur culture viticole. Une approche similaire, a-t-il dit, contribue à améliorer la qualité du vin produit. « Dans le cadre du programme, nous fournissons au villageois du matériel et des services spécialisés, ce qui contribue à améliorer la qualité des vins », a déclaré Arman Vanesyan. Il a notamment évoqué l’expérience du bénéficiaire d’un des caves à vins qui, en raison d’une forte demande, a fait passer la vendange de 1 tonne à 5 tonnes. De plus, les revenus des touristes sont passés de 3 000 à 6 à 10 000 drams.

Au total, dans le cadre de ce programme, 60 gastro-chantiers seront ouverts dans toute la république, ce qui créera des emplois pour les habitants des zones rurales. Le coût total du programme est de 3 millions de dollars. De ce montant, 500 000 $ ont été affectés à la construction de gastro-chantiers. Le Ministère de l’économie de la République d’Arménie a en outre alloué 60 millions de drams pour la mise en œuvre du programme.