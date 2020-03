Les 7e Rencontres Internationales de Cinéma d’Aflam rendront hommage au cinéma arménien

Les 7e Rencontres Internationales de Cinéma d’Aflam se tiendront du 30 mars au 5 avril 2020 à Marseille.

La section « Au-delà des frontières » est dédiée cette année au cinéma arménien. A travers une sélection de films récents (court et long métrage, documentaire et fiction, animation), il s’agit de révéler au public une cinématographie peu connue et d’ouvrir le dialogue autour de l’Arménie d’aujourd’hui.

L’histoire du cinéma international a été marquée par des réalisateurs légendaires tels que Sergueï Paradjanov ou Artavazd Pelechian, et plus récemment, des réalisateurs de la diaspora tels qu’Atom Egoyan ou Robert Guediguian. Cinéma de la mémoire, il a la spécificité d’être à la fois un cinéma national et un cinéma de la diaspora. On retrouve des thématiques récurrentes telles que la difficulté d’être, la résilience de la diaspora, une histoire récente successivement marquée par de terribles événements (le génocide de 1915, les années sous le joug soviétique, le séisme de 1988, la guerre contre l’Azerbaïdjan). Un « Café-ciné » le samedi 4 avril permettra d’approfondir le débat en donnant la parole aux réalisateurs et spécialistes invités.