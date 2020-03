Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de Palestine ont abordé les questions régionales

Le Ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, qui se trouve à Genève pour assister à la 43e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, a rencontré le Ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki le 26 février, informe le Département de l’information et de la diplomatie publique du ministère des Affaires étrangères.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont abordé un certain nombre de questions à l’ordre du jour bilatéral, soulignant la nécessité de prendre des mesures pratiques pour donner un nouvel essor aux relations bilatérales. Dans ce contexte, la présence historique de la communauté arménienne dans les Lieux saints et sa contribution à tous les domaines de la vie publique et politique palestinienne revêtent également une grande importance.

Le Ministre palestinien des Affaires étrangères a présenté la situation actuelle du processus de paix au Moyen-Orient, les derniers développements dans ce contexte et la position de la partie palestinienne. Le Ministre Mnatsakanian a présenté la position de l’Arménie sur le processus de paix au Moyen-Orient, y compris sur le statut de Jérusalem.

Les Ministres Mnatsakanian et al-Maliki ont également évoqué d’autres questions régionales et internationales.

Le Ministre arménien des Affaires étrangères a présenté à son homologue la position et les approches de principe de l’Arménie dans le processus de règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh.