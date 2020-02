Théâtre : « Սե լա վի » One man show Narek Dourian

Courants d’Art Hamaskaine présente « Սե լա վի » One man show Narek Dourian le 15 mars 2020 à 15 heures au Théâtre l’Acte 12, 1 rue Jean Vague, 13012 Marseille.

One man Show de Narek Dourian comédien et metteur en scène de renom.

Réservation obligatoire au 04.91.93.75.25 (places numérotées)