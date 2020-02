Une épée de 5000 ans au musée de la Congrégation des Mekhitaristes Arméniens sur l’île San Lazzaro degli Armeni de Venise

Une épée conservée au musée de la Congrégation des Mekhitaristes Arméniens sur l’île San Lazzaro degli Armeni au large de Venise est l’une des plus anciennes du monde et aurait 5000 ans. Une étude d’expertise de l’épée a précisé cette datation.

Selon The Daily Mail, l’épée a été réalisée 3000 ans avant J.-C. à l’Est de la Turquie (Arménie occidentale). Elle était classée au musée des Mekhitaristes avec des objets du Moyen-âge alors qu’elle était beaucoup plus ancienne. Selon les chercheurs, cette épée fut ramenée de Trébizonde (Trabzon) port de le mer Noire à Venise. Une note près de l’épée précise qu’elle était offerte par le poète et historien Ghévond Alichan. L’épée aurait pu -selon les scientifiques- servir dans des rituels ou être utilisée comme une arme. Elle est réalisée en bronze.

Krikor Amirzayan