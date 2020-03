Des députés canadiens condamnent les pogroms de Sumgait et Bakou

Les législateurs ont déclaré qu’aujourd’hui tous les Arméniens du Canada rendent hommage à la mémoire de milliers d’Arméniens tués lors des massacres de Bakou et Sumgait.

La députée Emmanuella Lambropoulos a déclaré »M. Monsieur le Président, il y a 30 ans, des pogroms ont été commis contre les Arméniens à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan. Pendant sept jours en janvier 1990, des centaines d’Arméniens ont été battus, expulsés de la ville ou tués.

Ces crimes contre les Arméniens se sont intensifiés et ont abouti à un nettoyage ethnique presque complet des Arméniens du pays. Près de 500 000 Arméniens ont été déportés et ont cherché refuge dans divers pays du monde, dont le Canada.

Ces événements ont été précédés par le pogrom de Sumgait en 1988 où des civils arméniens ont été pris pour cible, tués dans leurs maisons et dans les rues.

La violence civile à Sumgait et les atrocités qui y ont été commises ont choqué le monde entier. Cet anniversaire nous rappelle à quel point c’est un privilège de vivre dans un pays où la diversité et l’inclusion nous rendent forts et où diverses communautés ethniques et religieuses peuvent participer de manière égale à la vie politique de notre pays.

En commémorant les victimes arméniennes de ces pogroms à Sumgait et à Bakou, nous condamnons solennellement toutes les formes de racisme, de xénophobie et de haine ».

Le député Bob Saroya a exhorté le Parlement canadien à respecter son engagement de protéger les droits de la personne et de prévenir les crimes contre l’humanité.

"Monsieur le Président, je prends la parole aujourd’hui pour rejoindre notre communauté arménienne à travers le Canada pour commémorer le 32e anniversaire du pogrom Sumgait et le 30e anniversaire du pogrom de Bakou. Pendant les derniers jours de l’Union soviétique, les Arméniens d’Artsakh ont exigé la réunification avec l’Arménie et plus tard l’indépendance de l’Arménie. En réponse, les nationalistes azéris ont commis des massacres flagrants dans la ville de Sumgait et la capitale Bakou. Ces massacres ont créé un précédent pour la xénophobie, la haine et la discrimination envers les Arméniens en Azerbaïdjan qui se poursuit malheureusement jusqu’à aujourd’hui et entrave le processus de paix dans l’Artsakh. Ces événements historiques devraient être un rappel fort pour le Canada, que nous devons continuer à défendre les droits de l’homme et à mettre fin aux crimes contre l’humanité à l’étranger », a déclaré le député.

Le député Faycal El-Khoury a qualifié les pogroms de Bakou et de Sumgait de terrible crime contre l’humanité. "Monsieur le Président, les Arméniens de Laval — Les Îles et de partout au Canada commémorent le 30e anniversaire du génocide de Bakou et le 32e anniversaire du génocide de Sumgait. Ces crimes odieux contre l’humanité ont coûté la vie à de nombreuses personnes dans ces villes d’Azerbaïdjan.

Les jours horribles qu’ils ont traversés sont encore frais dans la mémoire de ceux qui ont survécu. Aujourd’hui, prenons un moment pour rendre hommage à tous ceux qui sont directement ou indirectement touchés par cette violence barbare et insensée et pour sensibiliser afin que l’histoire ne se répète pas.

Alors que nous commémorons cette horrible tragédie, laissez-la nous rappeler la chance que nous avons de vivre dans un pays comme le Canada, où les droits de l’homme les plus élémentaires sont respectés et des valeurs communes comme le respect, la tolérance et la justice sont partagées ». a déclaré le député.