La magazine Forbes a publié le Forbes Travel Guide 2020 pour le meilleur hôtel, restaurant et spa du monde. Cette année, il a évalué et classé pour la première fois 10 hôtels russes, dont l’hôtel appartenant à l’homme d’affaires arménien Murad Sargsyan l’Ararat Park Hyatt Moscou.

« En décrivant l’hôtel, le guide note séparément l’atrium en verre et la vue sur la Place Rouge depuis l’hôtel, son propre jardin botanique dans le bar, qui pousse de la verdure pour les cocktails, ainsi qu’un immense spa avec piscine et ascenseurs panoramiques conçus par la compagnie Eiffel celle qui a construit la Tour Eiffel », - indique la description de l’hôtel.

Cette année, le guide a étendu sa géographie à 16 autres pays et, avec des pays russes, a fait ses débuts aux hôtels d’Antigua, Bahamas, Cambodge, Égypte, Fidji, Polynésie française, Inde, Jordanie, Maldives, Maurice, Nouvelle-Zélande, Arabie saoudite, Écosse, Seychelles et Afrique du Sud - un total de 107 nouveaux hôtels cinq étoiles.

Tous ont été évalués par 900 paramètres objectifs. De nombreux experts guides voyagent de manière anonyme dans des hôtels du monde, séjournent dans chaque chambre pendant au moins deux jours en tant qu’invité ordinaire et enregistrent tout ce qui peut être évalué - même des bagatelles telles que la vitesse d’accueil des invités à l’entrée de l’hôtel (vous devez être à l’heure en 30 secondes), la qualité de coupe des uniformes du personnel et le degré de délicatesse lors de la manipulation des effets personnels des clients lors du nettoyage de la chambre.

Le système original de notation des guides cinq étoiles (à ne pas confondre avec la classification standard des hôtels étoiles) est apparu en 1958, quand il s’appelait le guide de voyage Mobil. Aujourd’hui, la note la plus élevée - cinq étoiles - est attribuée à « des sites exceptionnels, souvent emblématiques avec un service impeccable et d’excellents équipements ». Quatre étoiles décernent « des hôtels exceptionnels offrant un haut niveau de service et des équipements connexes. » La troisième catégorie - « Recommandé » - comprend « d’excellents hôtels avec un service et des équipements toujours bons ».