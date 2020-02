Au Parlement de Roumanie fut lue une déclaration condamnant les massacres de Soumgaït et Bakou dont furent victimes les Arméniens

Le 26 février fut réalisée au Parlement de Roumanie une déclaration condamnant et rappelant le 32e anniversaire des massacres anti-arméniens de Soumgaït et le 30e de Bakou. C’est Varoujan Oskanian le président du groupe d’amitié Roumanie-Arménie au Parlement roumain et le leader du groupe parlementaire des minorités nationales Varoujan Pamboukdjian ont présenté la déclaration liée aux pogroms anti-arméniens de Soumgaït et Bakou.

Krikor Amirzayan