L’Arménie, la Grèce et Chypre signent un plan d’action tripartite pour la défense pour 2020

La délégation conduite par le chef du Département de la politique de défense du ministère de la Défense de l’Arménie Levon Ayvazyan le 28 février à Athènes a participé à la discussion du programme de coopération arméno-grecque dans le domaine de la défense, ainsi que dans le domaine militaire et politique.

Comme indiqué par le service de presse du ministère de la Défense de la République d’Arménie, lors d’une réunion avec des collègues grecs, les résultats de 2019 ont été résumés et un programme de coopération pour 2020 a été discuté. Les parties ont salué les résultats de la coopération et les mesures mises en œuvre. À la suite de consultations entre les départements de la défense de l’Arménie et de la Grèce, un programme de coopération bilatérale pour 2020 a été signé, qui prévoit 21 événements dans deux pays dans des domaines tels que : la formation avec des forces spéciales, la formation médicale et tactique militaire, l’échange d’expériences en domaines tels que la cybersécurité, l’ingénierie, les consultations politiques et militaires, l’échange d’informations.

Le même jour, à la suite d’une réunion des représentants des ministères de la défense d’Arménie, de Grèce et de Chypre, un plan d’action tripartite pour 2020 a été signé. Le plan comprend une douzaine d’événements en Arménie, en Grèce et à Chypre, qui concernent des programmes de formation tripartites et des consultations politico-militaires dans divers domaines. Au cours des réunions, des questions liées à la sécurité régionale ont également été discutées. Les positions des parties sur les événements et défis actuels dans la région ont été présentées.