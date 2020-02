Le patriarche nouvellement élu du diocèse de Constantinople est en Arménie

Le Patriarche nouvellement élu du diocèse de Constantinople de l’Église apostolique arménienne, Mgr Sahak Mashalyan est arrivé en Arménie.

Selon le bureau du Mère Siège d’Etchmiadzine, lors d’une rencontre avec Monseigneur Mashalyan, le Catholicos de Tous les Arméniens Karekin II a exprimé sa joie de l’élection du nouveau Patriarche de Constantinople après de nombreuses années d’attente et lui a souhaité plein succès dans ce poste. "Nous savons qu’au fil des années, bon nombre des problèmes qui auraient dû être résolus par le vice-patriarche sont restés sans solution et doivent être résolus.

Nous sommes convaincus que vous, avec l’église et la classe laïque, déploierez tous les efforts pour résoudre ces problèmes, et le Patriarcat continuera son service utile pour construire et égayer la vie spirituelle de notre peuple fidèle à Constantinople et en Turquie ", a déclaré Karekin. II.

À son tour, Monseigneur Mashalyan a assuré qu’il ferait tout son possible pour résoudre les problèmes existants dans le diocèse.

Pour rappel, le 11 décembre 2019, les élections du 85e patriarche ont eu lieu dans le diocèse de Constantinople. L’élection a réuni 103 délégués laïques et 17 délégués cléricaux. Sahak Mashalyan et Aram Ateshyan se sont battus pour la place de patriarche. Selon les résultats du vote, Sahak Mashalyan a été élu patriarche.

A noter, lors du premier tour des élections qui s’est tenu le 8 décembre, Monseigneur Mashalyan a également obtenu le soutien de la majorité des électeurs qui ont participé au processus électoral. Ensuite, seuls 13 704 membres de la communauté arménienne ont pris part aux élections, soit environ 30% des électeurs ayant le droit de vote. Beaucoup ne se sont pas rendus aux urnes, jugeant les élections inéquitables, car le code électorale établie par l’État turc a limité la possibilité de désigner un certain nombre de membres du clergé comme candidats.