Première visite du Patriarche Sahak II de Constantinople

Le 28 février au soir, Sa béatitude Sahak II, Patriarche arménien de Constantinople, est arrivé à l’aéroport international d’Erevan accompagné de l’archimandrite Tatoul Anoushian, des père Drtad Ouzounian et Shirvan Miurzlian.



En l’absence de vols directs entre Istanbul et Erevan, la Patriarche a fait une escale à Tiflis où il a rendu visite à la communauté arménienne de la capitale géorgienne pour un temps de prière en la cathédrale Saint Georges.

A son arrivée à Etchmiadzine, le Patriarche a été accueilli Par l’évêque Hovnan Hagopian, Grand Ecclésiaste du Catholicossat, en la chapelle des saints-Archanges pour une prière d’action de grâce en présence de l’ensemble de la congrégation du monastère. A l’issue de la liturgie d’accueil, le patriarche et sa délégation ont été reçus par le Catholicos Karékine II.



Sahak II demeurera jusqu’au 6 mars en monastère de Saint Etchmiadzine où il participera à la session du Conseil Spirituel Suprême (Saint Synode) qu’il co-présidera pour la première fois en tant que Patriarche de Constantinople. Cette session sera en grande partie consacrée aux travaux de restauration de la cathédrale patriarcale et au Concile national qui aura lieu à l’automne.



Le Patriarche Sahak II quittera l’Arménie le 6 mars, avant la fin des travaux du CSS afin de présider à Istanbul les cérémonies dédiées au premier anniversaire de la disparition de son prédécesseur, le Patriarche Mesrob II.



D’après le site officiel de Saint Etchmiadzine

Philippe Nazarethian