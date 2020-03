Le Premier ministre Pashinyan et le Catholicos Karékine II rendent hommage aux victimes du pogrom de Soumgaït

Dans les derniers jours de février 1988, la population arménienne de la ville de Soumgaït, une cité ouvrière située près de Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, a été victime de massacres planifiés et exécutés avec la complicité des autorités locales et sans intervention du pouvoir central de Moscou.



Accompagnés de violences massives, de viols, de meurtres, d’incendies, de rapine et de destructions de biens, ces pogroms des 27, 28 et 29 février 1988 ont visé la population arménienne de cette ville laissée pendant trois jours sans défense. Le nombre exact des morts et des personnes violentées demeure à ce jour inconnu. Il est officiellement d’une trentaine, mais des sources non officielles évoquent plusieurs centaines de victimes.



A la suite de ce pogrom, puis de ceux de Kirovabad et de Bakou, plus de 400 000 arméniens ont quitté Bakou, mais également certaines régions historiques arméniennes se trouvant dans les frontières de l’Azerbaïdjan (le Karabagh de la plaine).



Un khatchkar (stèle marquée d’une croix) élevé dans l’enceinte du mémorial du Génocide de Dzidzernagapert à Erevan commémore ces trois jours de tueries et le souvenir de leurs victimes.

A l’occasion du 32e anniversaire de ces massacres, le Premier ministre Nikol Pashinyan, les membres du gouvernement, et le Catholicos Karékine II accompagné d’une délégation d’évêques se sont rendus au mémorial pour honorer la mémoire des arméniens tombés lors de ces massacres.



Philippe Nazarethian