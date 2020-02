L’Azerbaïdjan a fermé pour deux semaines sa frontière terrestre avec l’Iran suite au risque de diffusion du coronavirus

Après l’épidémie du coronavirus en Iran, l’Azerbaïdjan a fermé sa frontière terrestre avec l’Iran a indiqué Minval.az. « Au regard des questions sanitaires, la décision de fermer la frontière terrestre entre l’Azerbaïdjan et l’Iran prend effet le 29 février à 16 heures pour une durée de deux semaines. Mais un passage limité et contrôlé sera mis en place parallèlement » a indiqué le communiqué diffusé par le site. Quant aux liaisons aériennes entre Bakou et Téhéran, elles seront très limitées.

Krikor Amirzayan