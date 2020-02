Au CPA Valence : Le nationalisme kurde, le génocide des Arméniens et sa reconnaissance

Conférence au Centre du Patrimoine Arménien de Valence : Le nationalisme kurde, le génocide des Arméniens et sa reconnaissance, Vendredi 13 mars à 20h

Avec Ozcan Yilmaz, enseignant-chercheur à l’Université de Genève.

La conférence reviendra sur les relations arméno-kurdes, l’impact de la question arménienne sur l’émergence et l’évolution du mouvement kurde et sur les possibilités et limites d’une reconnaissance du génocide dans cet espace.

En savoir plus sur l’intervenant : Ozcar Yilmaz

Au Cpa - Entrée libre