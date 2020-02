Le gouvernement arménien table sur 25 médailles d’or olympiques pour l’Arménie d’ici 2050

Selon Arayik Haroutiounyan le ministre arménien de l’Education, des sciences, de la culture et des sports l’Arménie pourrait sérieusement envisager de compter 25 médailles d’or jusqu’en 2050. Aujourd’hui seuls deux lutteurs, Armen Nazaryan (Atlanta, 1996) et Artur Aleksanyan (Rio, 2016) ont décroché pour l’Arménie le titre olympique tant convoité par les nations. Ce serait Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien qui aurait mis la barre à 25 médailles olympiques pour le cumul des médailles de l’Arménie au milieu du siècle. Un pari plus qu’improbable… Le 21 février lors de la remise des prix aux 10 Meilleurs sportifs d’Arménie-2019, A. Haroutiounyan a réitéré cette volonté des autorités de l’Arménie d’indiquer un cap de 25 médailles d’or cumulées aux Jeux Olympiques d’ici trente ans. Les autorités arméniennes promettent de soutenir et développer le sport arménien pour arriver à cet objectif de médailles. Sans « vendre la peau de l’ours avant de l’avoir abattu », Artur Aleksanyan, appelé « l’ours blanc » est en passe cet été de conquérir un second titre olympique à Tokyo. Et l’Arménie pourrait également avoir une ou deux médailles d’or supplémentaires en lutte, en boxe ou en haltérophilie, les sports de force étant des « disciplines arméniennes ». Mais pour parvenir aux 25 médailles…le chemin risque d’être long et surtout plus long pour y parvenir…

Krikor Amirzayan