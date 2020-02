Un ambulancier d’Erevan impose un masque à un chauffeur de camion iranien

Un des abonnés du site d’informations shamshyan.com a envoyé une vidéo à son bureau de rédaction et a déclaré que la vidéo montre que le personnel ambulancier d’Erevan en tenue de protection spéciale tentait d’amener le conducteur du conducteur d’un camion avec des plaques d’immatriculation iraniennes, en lui mettant un masque facial, et puis probablement l’emmener à l’hôpital.

Et Alina Nikoghosyan, porte-parole du ministère de la Santé d’Arménie, a écrit à propos de cette vidéo que l’ambulance appartient au Centre national de contrôle et de prévention des maladies du ministère de la Santé, et ses spécialistes effectuaient ce travail.

« Il a déjà été annoncé qu’un processus de surveillance est en cours sur les chauffeurs routiers arrivant d’Iran, l’isolement est assuré, des contrôles de santé sont effectués, et si des symptômes sont détectés, l’hospitalisation et les tests seront également effectués », a-t-elle également écrit. . « Il n’y a pas eu d’hospitalisation dans ce cas. »