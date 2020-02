Communiqué du CDCA - Elections municipales à Valence

Le Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA) exprime sa plus vive inquiétude au regard de la multiplication de candidatures négationnistes sur les listes électorales à Valence.

Le CDCA juge extrêmement préoccupant la présence de M. Yasin Yldrim sur la liste « Si bien ensemble » dont les publications facebook regorgent de propos à la gloire du Président Erdogan (« Mon Président » « My love ») et dans lesquelles il a notamment repris à son compte pour mieux les diffuser des pamphlets et manœuvres négationnistes à l’endroit du génocide arménien.

De la même manière, la présence de Monsieur Ozbay Pehlivan sur la liste AVEC soutenue par la France Insoumise et Europe Ecologie les Verts est inacceptable. L’intéressé s’est en effet distingué par des propos négationnistes évoquant « le prétendu génocide arménien » ou relevant du racisme et de l’appel à la haine « vivre dans cette ville est une torture car elle est contrôlée par les Arméniens ».

Le CDCA est d’autant plus gêné que la liste « Si bien ensemble » est conduite par Nicolas Daragon et que figure sur la liste AVEC la députée européenne Michèle Rivasi, deux personnalités extrêmement investies dans la défense de la cause arménienne, cette dernière ayant même été à l’origine de la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide arménien, tandis que le Maire de Valence s’est mobilisé avec force et détermination pour la reconnaissance du Haut-Karabakh.

Le CDCA n’est évidemment pas hostile à ce que les listes électorales représentent l’ensemble des composantes culturelles d’une commune. Il apporte, par ailleurs, un soutien sans réserves, aux femmes et aux hommes qui, en Turquie, agissent pour la reconnaissance du génocide arménien, au péril de leur vie. Mais il appelle à combattre avec détermination et sans naïveté les tentatives d’entrisme, de personnes, dont les responsabilités associatives communautaires mêlées à des pamphlets négationnistes, apparaissent comme l’importation en France d’un négationnisme provenant d’Ankara.

Par son histoire, la ville de Valence peut apparaître comme une cible pour les négationnistes. Il appelle les élus, dont l’engagement en faveur de la reconnaissance du génocide arménien est absolument incontestable, à tout mettre en œuvre pour que ces personnalités ne puissent pas siéger au conseil municipal de la ville de Valence.