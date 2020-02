Alessandro Del Piero l’ancien international italien et joueur de la Juventus a affirmé que les Arméniens lui ont fait un très bel accueil à Erévan

Alessandro Del Piero, l’ancien joueur de l’équipe d’Italie et de la Juventus de Turin évoquant son passage en Arménie avant de s’embarquer pour la Russie, s’est souvenu du très bel accueil dont firent preuve les Arméniens à Erévan. « J’avais rendez-vous au consulat de Milan mais à cause du coronavirus je n’ai pas pu obtenir d’Italie un visa pour la Russie. Nous avons alors décidé de nous rendre à Moscou par une autre voie. Et c’est par Erévan que je suis passé et les Arméniens me firent un très bel accueil » a confié Allessandro Del Piero lors d’une émission à la télévision russe. En Arménie les fans de l’équipe d’Italie et du championnat italien sont très nombreux.

Krikor Amirzayan