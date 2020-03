Le parti de Tsaroukian ne fera pas officiellement campagne pour le « Non »

Le parti Arménie Prospère de l’homme d’affaires Gagik Tsarukian (BHK) semble avoir refusé de coopérer avec les avocats qui font campagne pour le « Non » au référendum à venir, concernant une proposition du gouvernement visant à évincer la plupart des juges de la Cour constitutionnelle.

Les 61 avocats critiques du gouvernement ont été enregistrés par la Commission électorale centrale comme le seul groupe militant pour le « non » lors de cette campagne référendaire. Ce statut officiel leur permet d’avoir du temps d’antenne gratuit à la télévision publique et de nommer deux des sept membres de chaque commission électorale au niveau de l’enceinte qui sera formée pour le vote du 5 avril.

Ils doivent donc recruter plus de 4 000 personnes prêtes à rejoindre ces commissions, une tâche difficile pour les avocats basés à Erevan.

La semaine dernière, la campagne du Non a lancé un appel au BHK et à trois autres grands partis d’opposition pour l’aider à remplir ses quotas avec leurs membres et partisans. Les partis républicain (HHK), Lumineuse Arménie (LHK) et Dashnaktsutyun ont répondu que leurs membres titulaires d’une licence sont libres de prendre les sièges de la commission malgré leurs appels au boycott de ce qu’ils décrivent comme un référendum inconstitutionnel.

Vendredi, Ruben Melikian, coordinateur de la campagne « Non », a annoncé que le BHK avait rejeté sa proposition.

Un haut représentant du BHK, Arman Abovian, a expliqué que le parti de Tsarukian n’enverra pas « officiellement » ses membres aux commissions de l’enceinte. Mais il n’a pas précisé s’ils peuvent rejoindre les commissions à titre officieux.

Le BHK, qui possède le deuxième groupe le plus important du Parlement, a été plus prudent que les trois autres partis en s’opposant aux changements constitutionnels controversés que l’équipe politique du Premier ministre Nikol Pachinian a soumis au référendum.

Cette position a alimenté la spéculation que Tsarukian ne veut pas contrarier Pachinian par crainte d’une répression du gouvernement contre ses entreprises. Les proches au magnat le nient.