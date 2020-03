Une diplomate européenne optimiste quant aux pourparlers de libéralisation des visas avec l’Arménie

Une diplomate de haut rang de l’Union européenne a exprimé l’espoir que l’UE entamerait « bientôt » des négociations officielles avec l’Arménie sur la levée de ses obligations de visa pour les citoyens arméniens.

Les dirigeants de l’UE se sont engagés à lancer un « dialogue sur la libéralisation des visas » avec Erevan lors de leur sommet du partenariat oriental avec l’Arménie et cinq autres anciennes républiques soviétiques, tenu à Bruxelles il y a plus de deux ans. Cet engagement fait suite à la signature d’un accord de partenariat global et renforcé (CEPA) entre l’UE et l’Arménie.

Le gouvernement arménien (...)