Le personnel de la clinique arménienne de lutte contre le SIDA démissionne

Le travail du seul centre médical arménien spécialisé dans le traitement du VIH et du sida a été interrompu vendredi alors que 80% de ses employés ont démissionné pour protester contre la décision du gouvernement de le fusionner avec une autre clinique.

Le ministère arménien de la Santé, qui avait pris la décision plus tôt cette année, a dit que le Centre républicain pour la prévention du sida doit être intégré dans un autre hôpital d’Erevan qui traite d’autres maladies infectieuses, notamment la grippe et les virus similaires.

Le ministre de la Santé, Arsen Torosian, a insisté plus tôt en février sur le fait que l’Arménie n’avait plus besoin d’une clinique spécialisée dans le VIH / sida et qu’il était désormais plus logique de traiter toutes les maladies infectieuses par une seule institution médicale. « La lutte contre le sida doit être intégrée dans le système de santé global », a-t-il milité.

Les médecins spécialistes du VIH / SIDA ne sont pas du tout d’accord, affirmant que la dissolution de leur centre, qui a détecté jusqu’à 450 cas de VIH par an en Arménie, briserait ce qu’ils décrivent comme un système efficace de prévention, de suivi et de traitement de la maladie d’immunodéficience.

« Dans trois, quatre ou cinq ans, nous aurons une épidémie incontrôlée », a prévenu vendredi Arshak Papoyan, qui dirige l’une des divisions du centre.

La décision du gouvernement a également déclenché des protestations de nombreux Arméniens séropositifs qui reçoivent gratuitement des médicaments antirétroviraux et des conseils au centre. En début de semaine dernière, environ 150 d’entre eux ont signé une lettre conjointe adressée au Premier ministre Nikol Pachinian lui demandant de l’annuler.

Les patients atteints du VIH / sida sont particulièrement préoccupés par l’intention de Torosian de « décentraliser » les services fournis par le Centre républicain. Cela comprend le transfert de la distribution des médicaments antirétroviraux du centre vers les polycliniques à travers le pays. Selon Torosian, cela déstigmatisera le VIH et le sida et fera sortir les gens qui en souffrent de leur « isolement » social.

Les porteurs du VIH soutiennent que toute violation de la confidentialité garantie par le centre ne ferait qu’aggraver la discrimination qu’ils rencontrent et la stigmatisation associée à leur maladie. « Aucun de nous n’ira à la polyclinique ou à l’hôpital de Nork [à Erevan »], a assuré l’un d’eux.

Mercredi dernier, Torosian a licencié le directeur de longue date du centre, Samvel Grigorian, pour son refus d’aider à la mise en œuvre de la fusion controversée. Quelques heures plus tard, l’adjoint de Grigorian, Aram Hakobian, a été brièvement détenu par la police pour avoir prétendument refusé de remettre le sceau officiel de la clinique à Artur Berberian, son directeur par intérim nommé par le ministre.

Il est apparu vendredi qu’au moins 86 des 108 personnes travaillant dans le centre ont remis leur démission en réponse à l’échec du gouvernement à répondre à leur demande.

« Les conditions qui ont été créées par divers fonctionnaires du ministère de la Santé rendent notre travail impossible », a regretté Hakobian au service arménien de RFE / RL.

« Il ne s’agit pas d’un individu, il s’agit de préserver un système », a commenté une infirmière, Janetta Petrosian.

Berberian a déploré les démissions massives du personnel du centre. Il a averti que leur « inactivité » pouvait être considérée comme une infraction pénale.