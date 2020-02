L’UE s’inquiète d’un risque de « confrontation militaire internationale majeure »

Bruxelles, 28 fév 2020 (AFP) - L’Union européenne s’inquiète d’un "risque

de confrontation militaire internationale majeure« en Syrie et »envisagera

toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts en matière de

sécurité« , a annoncé vendredi le chef de sa diplomatie Josep Borrell. »Il est urgent de mettre un terme à l’escalade actuelle. Il y a un risque

de glissement vers une confrontation militaire internationale ouverte

majeure« , a-t-il déclaré dans un message sur son compte twitter. »L’UE appelle toutes les parties à une désescalade rapide et regrette

toutes les pertes de vies humaines« , a-t-il ajouté. »L’UE envisagera toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts

en matière de sécurité. Nous sommes en contact avec tous les acteurs

concernés", a-t-il conclu.

Josep Borrell s’est entretenu au téléphone avec le ministre russe des

Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et lui a réitéré son appel à la

désescalade. Il a précisé sur son compte twitter avoir insisté sur "l’urgence

d’un accès humanitaire et d’une aide aux réfugiés" dans la région d’Idleb

(nord-ouest de la Syrie).

Un haut responsable turc a déclaré vendredi matin que la Turquie

n’empêcherait plus les migrants qui essaient de se rendre en Europe de

franchir la frontière, peu après la mort d’au moins 33 militaires turcs dans

la région d’Idleb dans des frappes aériennes attribuées par Ankara au régime

syrien, soutenu militairement par la Russie.

La Grèce a décidé de renforcer ses patrouilles à la frontière avec la

Turquie après cette annonce.