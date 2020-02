L’association des anciens élèves de l’école Tebrotzassere organise le 3 mars 2020 à 9h30 des Portes ouvertes de la maternelle Tebrotzassere. Adresse : Boulevard du Nord, Le Raincy.

Vous seriez intéressés d’inscrire votre enfant à l’école Tebrotzassere ?

Le corps enseignant et l’association des anciens élèves de l’école organisent, le Mardi 3 Mars 2020, de 9h30 à 10h30, une journée portes ouvertes à la maternelle. Vous pourrez découvrir les lieux avec votre enfant et vous informer sur :

Les différents apprentissages en arménien, français et anglais (langage, écriture, mathématiques, psychomotricité, chants...)

Les ateliers mis en place afin de favoriser l’épanouissement et la mise en confiance de l’enfant, ainsi que divers projets d’accompagnement (spectacles, sorties scolaires...) -Les modalités d’inscription pour la rentrée 2020.

À bientôt

Les anciens