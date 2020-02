Le Premier ministre a convoqué une réunion sur la lutte contre la corruption

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a convoqué aujourd’hui une réunion sur la lutte contre la corruption dans le cadre de laquelle le processus de lutte anti-corruption et ses prochaines étapes ont été discutés. Les responsables des forces de maintien de l’ordre ont participé à la réunion.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a prononcé un discours dans lequel il a noté :

« Bonjour chers collègues,

Je suis heureux de vous voir.

Aujourd’hui, je vous ai invité à discuter à nouveau de l’état actuel de notre lutte contre la corruption. Depuis mai 2018, l’Arménie est déclarée lutte implacable contre la corruption, qui a reçu non seulement l’approbation de la communauté arménienne mais également l’attention de la communauté internationale. Pendant ce temps, cependant, j’ai déclaré à plusieurs reprises que, bien que l’ampleur de la lutte contre la corruption soit sans précédent, je ne suis pas satisfait de ses résultats. Je suis convaincu que la société n’est pas non plus satisfaite de ses résultats. En même temps, j’estime nécessaire de souligner que, dans ce cas, je veux dire non seulement les verdicts des affaires de corruption, mais le retour de l’argent volé de l’État et du peuple au Trésor public d’Arménie. Mais permettez-moi d’abord de justifier également l’ampleur sans précédent de la lutte contre la corruption à cet égard.

Il convient de noter les statistiques publiées par le Service spécial d’enquête. En conséquence, le montant recouvré dans les affaires pénales au cours de la période de 2019 était de 4 milliards 331 millions de drams, soit 7 fois plus que le montant recouvré dans les affaires portées devant le Service spécial d’enquête pendant toute la période. La situation est la même ou à peu près la même dans d’autres organismes d’application de la loi. Le montant rétabli du Service de sécurité nationale pour 2019 est de 1371% supérieur à celui de 2017. Les enquêtes en 2019 ont augmenté de 462% par rapport à 2017, selon le Comité d’enquête. La récupération de la Police en 2019 est plus élevée qu’en 2017, faites attention au nombre, de 10767 %. Cette croissance statistique et en pourcentage est certainement impressionnante, sinon sensationnelle. Mais si nous convertissons ces pourcentages en nombres absolus, il convient de noter qu’après la Révolution de velours de 2018, nous avons récupéré l’estimation la plus optimiste de 150 millions de dollars dans les affaires de corruption, y compris celles récupérées dans le cadre des procédures intentées par le département des enquêtes du Comité des recettes publiques. D’ailleur, nous avons un problème avec les statistiques ici aussi, et je dois compter sur des chiffres approximatifs.

Mais de toute façon, prenons simplement les 150 millions de dollars comme base. Si nous excluons les recouvrements effectués par le Comité des recettes publiques, notre calcul sera divisé par deux. Pourquoi est-ce que j’insiste sur le rôle même du Comité des recettes publiques ? Parce qu’il est très difficile de distinguer ici le segment des impayés, puis des impôts nets restitués du calcul de la corruption pure. Donc, si nous nous appuyons uniquement sur les statistiques du Service spécial d’enquête, du Comité d’enquête, du Service de sécurité nationale et de la Police, pouvons-nous affirmer que 1,5 million de dollars de recouvrements au cours des 1,5 dernières années reflètent proportionnellement les dommages que la République d’Arménie a souffert au cours des 30 dernières années en raison de délits de corruption. Ma réponse est sans équivoque : non, encore et encore, non. Tout au long de cette période, j’ai reçu des explications sur les difficultés objectives et subjectives rencontrées dans les enquêtes sur les affaires intentées, le manque de capacités d’experts et la durée du processus, et la charge de travail des enquêteurs. Je dois avouer que certaines de ces explications sont vraiment objectives et justifiées.

Mais d’un autre côté, le temps presse et la lenteur de notre système d’application de la loi permet à certains corrompus de quitter l’Arménie et, d’autre part, ouvre une fenêtre pour cacher des criminels et des preuves. Il y a des situations plus parlantes où les entreprises impliquées dans des affaires de corruption ou des actifs acquis par la corruption appartiennent manifestement à un ou plusieurs anciens ou actuels hauts fonctionnaires, mais nos force de l’application des lois ne trouvent aucune preuve à l’appui de ces liens. Cela discrédite complètement notre système d’application de la loi et la lutte contre la corruption en général. Cette situation est aggravée par le fait que des témoins clés dans un certain nombre d’affaires, même des suspects et des accusés, ont quitté le territoire de la République, à la suite de quoi l’enquête sur ces affaires est au point mort, ou est en cours ou est confrontée à une telle menace. Je ne cacherai pas mon évaluation, et je peux dire clairement que l’une des principales raisons d’une telle situation est que, dans les rangs les plus élevés du système d’application de la loi, il y avait littéralement des traîtres qui, sous couvert de corruption déclarée, étaient guidés par d’autres calculs et d’autres recommandations. Mais ma question est : Pouvons-nous garantir que le système d’application des lois est pleinement opérationnel aujourd’hui dans la lutte contre la corruption ? Malheureusement, je ne peux pas dire avec certitude.

Chers collègues,

Le moment est venu pour nous d’analyser et d’évaluer en profondeur les résultats que nous avons obtenus au cours des 1,5 dernières années dans la lutte contre la corruption et en particulier dans le retour des fonds publics volés et la réparation des dommages causés. Oui, avec des statistiques en pourcentage pur, nous avons des volumes et des réalisations sans précédent ici. Mais des moyens sans précédent - jamais enregistrés auparavant, jamais arrivés. Et ici, il doit être clair qu’en Arménie il n’y a jamais eu, je le répète, de véritable lutte contre la corruption, et donc une comparaison avec quoi que ce soit ne peut en aucun cas être considérée comme une comparaison rentable et objective. La République d’Arménie subit des milliards de dollars de dommages à la suite d’affaires de corruption de hauts fonctionnaires, et moi, et en tant que dirigeant de l’Arménie, j’ai également reçu un mandat du peuple pour des promesses de restitution de ces milliards. Et donc, je m’attends à ce que les organismes chargés de l’application des lois, avec tout le potentiel des enquêtes et des renseignements opérationnels, répondent aux justes attentes de notre peuple.

Permettez-moi également de dire que le fait que la République d’Arménie ait souffert de corruption est un fait de corruption internationalement reconnu. Récemment, dans une situation plutôt scandaleuse, le rapport de la Banque mondiale intitulé « Détournement de l’aide étrangère par les élites » a publié une liste de pays où une proportion importante de l’aide étrangère a été appropriée par les élites et déplacée vers des zones offshore. Comme vous pouvez le deviner, l’Arménie fait partie des vingt premiers de ces pays. Cette liste comprend, par exemple, le Burkina Faso, le Burundi, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Zambie, la Mauritanie, le Niger, l’Ouganda et d’autres pays. Mais ce n’est pas à partir du rapport d’experts internationaux que nous devons nous en faire une idée, car une grande partie a été volée à nous tous, et notre système d’application des lois doit être en mesure de donner une formulation juridique appropriée à toutes les vérités que nous connaissons tous. Aujourd’hui, je vous invite, chers collègues, à discuter de ces sujets et j’espère que nous pourrons trouver des réponses concrètes. Mais ce n’est pas à travers le rapport d’experts internationaux que nous devons en être conscients, car une grande partie de ce vol a eu lieu devant nous tous, et notre système d’application des lois doit être en mesure de fournir une formulation juridique compétente à toutes les vérités connues. Aujourd’hui, je vous invite, chers collègues, à discuter de ces sujets et j’espère que nous pourrons trouver des réponses concrètes.

Mais une autre clarification importante ; Tout cela ne peut en aucun cas être interprété et ne doit pas être interprété comme une attitude négative à l’égard des affaires en Arménie. En Arménie, l’activité commerciale et économique doit être pleinement protégée de toute ingérence illégale. Nous ne faisons face qu’au problème des entreprises légitimes - payer des impôts légitimes. Après ce point, ce que nous disons aux entrepreneurs reste le même : enrichissez-vous et enrichissez, et nous créerons toutes les conditions nécessaires pour cela. »