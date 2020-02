Le Premier ministre Pashinyan a reçu le Ministre géorgien de la Défense

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu aujourd’hui le Ministre géorgien de la Défense, Irakli Gharibachvili, arrivé en Arménie pour une visite officielle, informe le Cabinet du Premier ministre.

Saluant la visite du Ninistre géorgien de la Défense et de sa délégation en Arménie, le Premier ministre a souligné l’importance de poursuivre le développement des relations stratégiques arméno-géorgiennes. Nikol Pashinyan a noté que la coopération en matière de défense est un élément important du partenariat Arménie-Géorgie et a souligné l’importance de la signature aujourd’hui du programme de coopération bilatérale en matière de défense pour 2020.

Irakli Gharibachvili a noté qu’il est heureux de visiter à nouveau l’Arménie, avec laquelle la Géorgie entretient des relations amicales étroites et un partenariat solide. Il s’est déclaré satisfait de la coopération avec le Ministre de la Défense de la République d’Arménie, ainsi que de l’entretien d’aujourd’hui et a accordé de l’importance à la signature du programme de coopération bilatérale pour la défense de 2020.

Les interlocuteurs ont discuté des questions liées aux relations bilatérales, y compris l’ordre du jour de la coopération arméno-géorgienne en matière de défense. Les interlocuteurs ont souligné que les deux pays et peuples sont unis par des liens historico-culturels séculaires et le système de valeurs chrétien, qui constituent une base solide pour l’approfondissement et le renforcement d’une coopération amicale.

Faisant référence aux défis de la sécurité régionale, Nikol Pashinyan et Irakli Gharibachvili ont échangé des idées sur la résolution pacifique des conflits et l’importance des efforts mutuels dans cette direction.