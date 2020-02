Gabriel Attal évoque le négationnisme turc

Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, était l’invité de « 8h30 franceinfo » jeudi 27 février.

Gabriel Attal est également revenu sur l’annonce par Emmanuel Macron de la suppression des Elco (les Enseignements de langue et de culture d’origine, des cours facultatifs dispensés par des enseignants désignés par les gouvernements d’autres pays comme l’Algérie, la Croatie, l’Espagne, l’Italie, le Maroc, le Portugal, la Serbie, la Tunisie et la Turquie). Selon le secrétaire d’Etat, « ce système existait depuis plus de 30 ans dans l’Education nationale », mais « il y avait des dérives dans un certain nombre de cours » car « il n’y avait aucun contrôle sur ce système ».

Gabriel Attal a pris l’exemple du problème d’« un enseignant qui a des propos douteux sur la question du génocide arménien », alors que la France reconnaît ce génocide. Gabriel Attal explique que Paris a négocié avec l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, mais « pas avec la Turquie » qui a « dit qu’elle ne souhaitait pas être dans ce nouveau système où l’Education nationale a un droit de regard et contrôle ». Le secrétaire d’Etat a toutefois précisé que la France « va continuer à discuter » avec la Turquie.