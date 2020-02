David Yurchenko d’origine arménienne sera le gardien de l’équipe d’Arménie de football

C’est désormais confirmé par la Fédération arménienne de Football, le gardien de but David Yurchenko qui est d’origine arménienne et qui évolue dans le championnat de Russie -dont il fut l’un des meilleurs gardiens- a décidé de jouer également au sein de l’équipe d’Arménie.

Aujourd’hui au Chakhtior de Karakanda, David Yurchenko qui aura 34 ans le 27 mars a rencontré Armen Nikoghosyan le vice-président de la Fédération arménienne pour confirmer sa volonté d’être intégré au sein de la sélection arménienne. En mars, l’Arménie affrontera l’Ouzbékistan et le Kazakhstan en match amical et David Yurchenko sera alors selon toute vraisemblance le gardien de l’équipe nationale arménienne.

Krikor Amirzayan