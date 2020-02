Municipales : le retour du négationnisme, par Ara Toranian

La présence d’un négationniste français issu de l’immigration turque sur la liste d’EELV, du PCF et LFI à Valence, fait-elle écho aux différents appels d’Erdogan aux membres des communautés turques en Europe pour qu’ils s’érigent en autant de « diplomates » de leur pays d’origine ? Difficile en tout cas de ne pas y penser, notamment eu égard au fait que cette personne se dit vice-présidente du COJEP de la Drôme.

Cette association, qui constitue le grand relais institutionnel entre l’État turc et ses ressortissants à l’étranger s’était tristement distinguée par la manifestation négationniste monstre qu’elle avait organisée à Paris en janvier 2012 pour dénoncer la loi Boyer visant à pénaliser le déni du génocide arménien. Plus récemment, elle s’est illustrée, entre autres, en s’élevant contre le décret du président de la République faisant du 24 avril une journée nationale de commémoration. Il n’y a donc rien d’étonnant, hélas, à ce que l’un de ses responsables régionaux franchisse allègrement la ligne rouge en tenant des propos négationnistes et haineux envers les Arméniens sur sa page Facebook.

Plus étrange en revanche est sa présence sur une coalition aux municipales où figurent des associations qui ont été à l’avant-garde des combats pour la reconnaissance du génocide arménien. La liste « Avec Valence en commun », invoque sa méconnaissance des positions de son candidat sur le sujet. Et c’est bien là le problème. Tous les négationnistes ne font pas preuve d’une même « transparence » sur la question qu’un Maxime Gauin, qui a avoué devant la 17 e chambre correctionnelle de Paris qu’il état payé par un think tank turc.

Nombre d’entre eux avancent masqués, selon le principe de la taqîyaa, cher aux islamistes. Ou plus banalement de l’entrisme, promu par les trotskistes. Pas toujours simple de repérer les dissimulateurs.

Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne, qui en tant que député était à l’initiative en 1998 du premier vote de l’Assemblée Nationale sur le génocide arménien en avait fait l’amère expérience lors des municipales de 2008.

Constatant au bout d’un moment que l’une de ses colistières d’origine turque refusait de reconnaître le fait historique, il avait choisi de s’en séparer. La jeune femme avait immédiatement saisi la HALDE (haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), soutenant avoir été victime de discrimination, la question sur le génocide lui ayant été posée « du fait de ses origines », affirmait-elle.

Le député socialiste s’était alors vu taxé de « racisme » et poursuivi devant un tribunal correctionnel pour avoir simplement demandé à cette citoyenne française issue de l’immigration turque ce qu’elle pensait des événements de 1915. La plaignante a fini par être déboutée et condamnée pour poursuites abusives en janvier 2010.

Pour autant la tactique de la victimisation, même si elle n’est pas accompagnée de recours en justice, reste de mise pour tout ceux qui, au prétexte de ne pas se voir réduits à leurs origines, ne pas être « essentialisés » comme « Turcs », refusent de reconnaître le génocide arménien. L’intégration ou l’assimilation servant alors d’excuse pour justifier de son indifférence à l’égard d’un crime contre l’humanité commis par et dans leur pays d’origine, dont en l’espèce il refuserait l’héritage.

Drôle de procédé qui relève au mieux du silence complice si ce n’est d’un autisme confinant au mépris pour les victimes et leurs descendants, qui peuvent être aujourd’hui leurs voisins de palier.

Sans incriminer le peuple turc pour un crime dont la responsabilité échoit en priorité à son État, il convient aussi de ne pas sombrer dans l’angélisme. Car tout indique hélas qu’eu égard à l’absence d’éradication de l’idéologique panturquiste après la Première Guerre mondiale, comme il y a eu une dénazification de l’Allemagne au lendemain de la seconde, les sentiments qui avaient présidé à l’extermination des Arméniens perdurent dans des larges sphères, aujourd’hui dominées par l’AKP, de la population turque. Et ce, que l’on soit en Turquie ou en dehors, les idées se jouant au moins autant des frontières que les virus ou les nuages toxiques. Surtout lorsqu’elles sont véhiculées par un Etat qui a fait de la « lutte contre les allégations de génocide », une priorité de sa politique étrangère.

Résultat : cent ans après 1915, par un insupportable télescopage entre l’histoire et la géographie, la France est en butte sur son territoire à la pénétration de l’idéologie qui avait généré le génocide arménien et qui l’avait amené à accueillir sur son sol ses rescapés. Une situation bien sûr inacceptable pour les descendants des victimes, légataires universels de leur mémoire, et totalement contraire aux valeurs et aux principes de la République. Même si les carences dans la législation antinégationniste favorisent ce phénomène, sans pour autant le rendre tolérable.



Ainsi serait-ce la moindre des choses que des personnalités politiques républicaines qui font état de leurs origines turques aient le courage d’affronter ce passé, ne serait-ce que par égard pour leurs concitoyens français descendants des victimes.

On pense en particulier à Memet Ceylan tête de liste de la LREM à Créteil, qui refuserait selon une association locale d’évoquer la question.

Sans préjuger de sa position, on s’étonne aussi qu’une valeur montante de LR comme Agnès Evren (tête de liste de Rachida Dati dans le 15e à Paris) n’ait jamais cru utile de se faire entendre sur le sujet, alors que nombre d’immigrés ou fils d’immigrés turcs en France, sans avoir atteint son niveau de responsabilité publique, ont franchi le pas, en particulier dans l’intelligentsia. On pense bien sûr au courage exemplaire dans l’hexagone des Erol Ozkoray et autres Pinar Selek, ou en Allemagne des Cem Ozdemir qui, défendant l’honneur du peuple turc, ont pris leur part dans la reconnaissance du génocide par le Bundestag.

Une réalité qui ne doit bien sûr pas occulter le comportement d’un Emir Kir en Belgique, plusieurs fois rappelé à l’ordre par son parti (socialiste) avant d’en être exclu en décembre 2019, pour n’avoir pas respecté « le cordon sanitaire » à l’égard de l’ultra nationalisme turc et de son corollaire négationniste.

À défaut de cette transparence spontanée, qui n’est hélas visiblement pas entrée dans les moeurs, il appartient donc aux formations politiques et aux associations de faire montre de vigilance antifasciste, en interpellant au besoin les candidats au suffrage universel sur leur positionnement antiraciste et antinégationniste. C’est l’un des rares moyens à ce jour de se prémunir contre les velléités d’Ankara de combattre, en France également, la vérité sur l’extermination du peuple arménien. Et de résister à la banalisation du phénomène génocidaire dont le déni représente le volet politique.