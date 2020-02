Zarzavatdjian, un nom a coucher dehors Theatre le Mélo d’Amélie

SUCCÈS – PROLONGATIONS : Jusqu’en mars 2020

Comment faire pour vivre et survivre avec un nom de famille imprononçable ?

Handicap, atout...d’un nom qui fait quand même un sacré carton au scrabble !

Au début il y a un nom...Il nous présente aux autres et nous rattache à notre histoire, à nos origines mais il dissimule également beaucoup de frustrations. En revanche, il est aussi à l’origine de situations les plus cocasses !

De la naissance au mariage...le parcours de Corinne Zarzavatdjian est riche en péripéties, en rencontres, semé d’embûches et de situations comiques où les décalages culturels sont présentés comme une véritable richesse !

Pas de temps mort pour ce spectacle d’1h10 tout en émotion, au rythme soutenu, aux tableaux qui s’enchaînent et où chacun peut se retrouver... de A à Z !

Auteur : Corinne Zarzavatdjian

Artiste : Corinne Zarzavatdjian

Metteur en scène : Thierry Beccaro

Tous les samedis à 17h30 et dimanche à 19h00

Réservations au 0140261111 ou Www.lemelodamelie.com

29 févr. 2020 17:30

Theatre le Mélo d’Amélie - 4 rue Marie Stuart à Paris 2è

Métro Etienne Marcel ou Sentier