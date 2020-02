Jeanine Paloulian, membre active de la communauté arménienne, est l’invitée ce vendredi matin de Gérard Angel, dans les Coulisses du Grand Lyon.

Jeanine Paloulian fut l’une des journalistes les plus emblématiques à Lyon. Également élue à Montbrison, elle a toujours défendu les intérêts de la communauté arménienne et notamment la reconnaissance du génocide. C’est donc inquiète qu’elle note pour ces élections municipales « la tentation des listes communautaires et la technique de l’entrisme que l’on voit de la part d’un certain nombre de personnes dans la communauté turque ».

Dans son viseur notamment, le candidat LREM à la mairie de Saint-Priest, Izzet Doganel. « Il n’est pas totalement innocent par rapport à la cause arménienne. (…) Soit il est citoyen français et il respecte les lois de la République et il ne fait pas de négationnisme, soit il n’est pas citoyen français et il faut qu’il soit candidat en Turquie », tacle Jeanine Paloulian, vigilante quant aux discours du candidat soutenu par Gérard Collomb.

lire la suite.......

https://www.lyonmag.com/article/105921/jeanine-paloulian-la-tentation-de-listes-communautaires-turques-aux-municipales?fbclid=IwAR104K8iormUA1HTHVA2DT6678xZoUOAwwBDnbgkhXctRXLXf1DiAKi3dLM