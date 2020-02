Réunion d’urgence ce vendredi du Conseil de sécurité de l’ONU

Nations unies (Etats-Unis), 28 fév 2020 (AFP) - Le Conseil de sécurité de

l’ONU tiendra vendredi à 16H00 (21H00 GMT) une réunion d’urgence sur les

derniers développements en Syrie et la mort de 33 militaires turcs tués lors

de raids syriens, ont annoncé des diplomates.

Cette réunion a été demandée par les Etats-Unis, l’Allemagne, le

Royaume-Uni, la France, la Belgique, l’Estonie et la République dominicaine, a

précisé à quelques journalistes le président en exercice du Conseil de

sécurité, l’ambassadeur belge Marc Pecsteen de Buytswerve.

Nombre de ces pays ont apporté publiquement leur soutien à la Turquie.

Selon une ONG, des bombardements de représailles menés par l’armée turque ont

tué vingt combattants du régime syrien dans le nord-ouest de la Syrie, après

la mort de 33 soldats turcs dans des raids attribués par Ankara au pouvoir de

Damas.

Mercredi, neuf pays membres du Conseil de sécurité avaient effectué une

démarche auprès du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour lui

demander d’en faire davantage pour obtenir un cessez-le-feu dans la région

d’Idleb (nord-ouest).

Lors de cette réunion, ont indiqué des diplomates à l’AFP, l’Allemagne,

soutenue par plusieurs pays, a demandé à Antonio Guterres de se rendre à Idleb

afin d’appuyer un arrêt des hostilités et de faciliter les accès humanitaires

internationaux.

Le secrétaire général a cependant décliné, ont ajouté ces mêmes sources, en

estimant qu’une telle visite pourrait être « contre-productive » et lui aliéner

ses relations avec la Russie, pays clé dans le conflit.

Moscou soutient depuis fin 2019 l’offensive de Damas pour reprendre le

contrôle d’Idleb, dernier fief de jihadistes et d’opposants au régime syrien.

Adepte de la diplomatie discrète, Antonio Guterres est contre la "politique

spectacle", ont indiqué les mêmes sources pour expliquer son refus d’un voyage

en Syrie.

Depuis le début du conflit syrien en 2011, le Conseil de sécurité a souvent

montré sa paralysie dans ce dossier. La Russie a eu recours à 14 veto pour

s’opposer à l’adoption de textes visant à faire arrêter des offensives

militaires ou à limiter les interventions humanitaires sans l’aval de Damas.