Le ministre géorgien de la Défense Irakli Garibachvili reçu par le Catholicos Karékine II à Etchmiadzine : affirmation de l’amitié séculaire et foi chrétienne partagée entre Géorgiens et Arméniens

Vendredi 28 février à Sainte-Etchmiadzine le Catholicos Karékine II a reçu Irakli Garibachvili le ministre géorgien de la Défense qui était accompagné par son homologue arménien Davit Tonoyan. L’archevêque Vrtanes Abrahamyan aumônier des forces armées de l’Arménie était également présent. Irakli Garibachvili qui s’est recueilli au mémorial du génocide des Arméniens à Erévan la veille, est en visite officielle en Arménie. Le Catholicos Karékine II a rappelé les liens historiques entre l’Arménie et la Géorgie et leur développement présent. Il a également rappelé l’amitié arméno-géorgienne, deux peuples voisins et chrétiens. Le ministre géorgien de la Défense a de son côté affirmé que les liens arméno-géorgiens doivent être renforcés. Il a également évoqué l’amitié séculaire entre Géorgiens et Arméniens sur fond de partage d’une même religion chrétienne. Au sujet de la situation de crise des valeurs dans le monde, I. Garibachvili a affirmé qu’elle était parfois le résultat du manque d’amour et de la foi dans la vie des individus.

Krikor Amirzayan