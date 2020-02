L’AS Rome se qualifie en 1/8e de finale de l’Europa League par une passe décisive d’Henrikh Mkhitaryan

AS

L’ AS Rome se qualifie en 1/8 e de finale de l’Europa League par une passe décisive d’Henrikh Mkhitaryan

L’AS Rome s’est qualifié hier soir en 1/8e de finale de l’Europa League après son match nul (1-1) en Belgique face à La Gantoise. L’AS Rome qui s’était imposé 1-0 au match-aller s’et ainsi qualifié pour les 1/8e de finale de l’Europa League. L’international arménien Henrikh Mkhitaryan qui était titulaire et joua toute la rencontre fut l’auteur de la passe décisive du but de l’AS Rome inscrit à la 29e minute par Justin Kluivert reprenant une passe en profondeur millimétrée de l’Arménien. Henrikh Mkhitaryan qui fit un excellent match et qui fut l’un des meilleurs joueurs de la rencontre.

Krikor Amirzayan