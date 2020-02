L’Arménie a fait savoir que les frontières resteront ouvertes avec la Géorgie, où a été annoncé un premier cas de coronavirus

Quelques jours après avoir fermé sa frontière avec l’Iran, en proie à une épidémie de coronavirus, l’Arménie va-t-elle s’imposer un confinement alors qu’un premier cas de malade de ce nouveau virus a été annoncé chez le voisin géorgien ? Avec l’Iran, la Géorgie est l’unique porte sur le monde extérieur de l’Arménie, en butte depuis 1993 à un double blocus terrestre de l’Azerbaïdjan et de la Turquie, et sauf à se couper du monde, l’Arménie ne peut se permettre de fermer aussi sa frontière avec la Géorgie. Elle l’a fait savoir sans ambiguïté jeudi 27 février, en précisant que la frontière arméno-géorgienne restera ouverte, malgré la découverte d’un premier cas de coronavirus en Géorgie. La veille, la ministre de la santé de Géorgie, Ekaterine Tikaradze, avait fait savoir qu’un citoyen géorgien, qui avait voyage en Iran dont il était rentré en passant par l’Azerbaïdjan avait été diagnostiqué mardi porteur du virus apparu en Chine. “Il a été immédiatement conduit à l’hôpital depuis le poste-frontière”, avait précisé la ministre géorgienne citée par l’agence Reuters. Le gouvernement arménien a inscrit cette information à l’ordre du jour de sa reunion hebdomadaire du conseil des ministres jeudi à Erevan en minimisant les conséquences possibles pour l’Arménie. Le ministre arménien de la santé Arsen Torosian avait indiqué à l’issue d’un entretien avec son homologue géorgienne E. Tikaradze au téléphone un peu avant dans la journée, que les autorités géorgiennes avaient mis en quarantaine non seulement la personne infectée mais les autres personnes qui l’avaient côtoyé durant son voyage, et avait vérifié les données relatives à ce voyage lors de son contrôle au poste frontière entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan. “Je pense qu’avec l’apparition d’un cas unique en Géorgie, la situation épidemiologique n’a pas fondamentalement changé”, a poursuivi M. Torosian en s’adressant jeudi au premier ministre Nikol Pachinian et aux autres membres du gouvernement. “Il faut souligner que le patient infecté [en Géorgie] … a eu un contact physique avec seulement quatre employés du poste-frontière”, a indiqué pour sa part N. Pachinian en ajoutant : “Ces employés ont été soumis au test de dépistage [du coronavirus] qui s’est avéré négatif. Aussie n fait, il n’y a pas d’autres cas d’infection en Géorgie”. S’exprimant devant la presse à l’issue de la reunion, M. Torosian a donc précisé que le gouvernement ne jugeait pas utile de fermer, fut-ce temporairement, la frontière arméno-géorgienne”, et “ne l’envisage pas”. La Géorgie reste la principale voie de transit pour les produits exportés ou importés d’Arménie. C’est aussi par la Géorgie que transitent les très nombreux Arméniens en lien avec la Russie. En début de semaine, l’ Arménie avait en partie fermé sa frontière avec l’Iran pour deux semaines et suspendu les liaisons aériennes régulières avec le pays voisin qui s’est avéré être l e deuxième foyer de contamination du coronavirus dans le monde après la Chine. Selon M.Torosian, aucun cas de coronavirus n’a été détecté à ce jour en Arménie. Il en a profité pour refuter les rumeurs selon lesquelles une personne aurait été hospitalisée à Erevan mercredi, après avoir présenté des symtômes qui lui avaient valu la suspicion d’être infectée par le virus. Mais ce patient souffrirait d’une autre pathologie, selon le ministre. LOrs de la reunion du conseil des ministres, M. Torosian avait indiqué que 95 personnes auraient été soumises au test de dépistage du coronavirus en Arménie et qu’aucun ne se serait révélé positif. “Nous disposons désormais de 850 kits de tests, ce qui paraît suffisant à ce stade, et nous allons recevoir bientôt 3000 autres kits”, a ajouté le ministre, en précisant que les établissements arméniens étaient bien équipés de toute manière pour faire face à une evolution de la situation.

La frontière entre la Géorgie et l’Arménie sera bien ouverte en tout cas, pour que l’Arménie participe aux exercices militaires de l’Otan qui devraient se dérouler un peu plus tard dans l’année sur le territoire géorgien. Le ministre arménien de la defense davit Tonoyan a fait savoir à son homologue géorgien, en visite jeudi à Erevan, Irakli Gharibashvili, que les soldats participeraient à ces excercices portant le nom de code “noble partenaire”.