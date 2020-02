L’Arménie réaffirme son engagement à régler pacifiquement le conflit du Karabagh

L’Arménie reste pleinement engagée dans le processus de règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh dans le format internationalement reconnu de la triple coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE Minsk et souligne le caractère prioritaire de la sécurité et du statut pour le Haut-Karabagh, a indiqué le ministre des affaires étrangères d’Arménie, Zohrab Mnatsakanyan, en prenant la parole devant le Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève, le mercredi 26 février. “Le peuple du Haut-Karabagh a le droit de décider librement de son statut politique sans contrainte, et de poursuivre librement (...)