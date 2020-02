Forages illégaux en Méditerranée : l’UE sanctionne deux cadres turcs

Bruxelles, 27 fév 2020 (AFP) - L’Union européenne a sanctionné jeudi deux

ressortissants turcs impliqués dans des forages illégaux d’hydrocarbures en

Méditerranée, a annoncé le Conseil européen dans un communiqué.

Ces deux personnes, Mehmet Ferruh Akalin et Ali Coscun Namogku, sont des

cadres dirigeants de la Turkish Petroleum Corporation (TPAO) impliqués de par

leurs fonctions dans la planification des forages illégaux.

Ils sont interdits d’entrée dans l’Union et leurs avoirs dans l’UE ont été

gelés. "En outre, les personnes et entités de l’UE ne sont pas autorisées à

mettre des fonds à leur disposition", précise le Conseil.

L’UE avait lancé en janvier une mise en garde à la Turquie à propos de ces

forages, notamment dans les eaux de Chypre, membre de l’UE, alors qu’Ankara

venait d’annoncer l’arrivée d’un bateau de forage près de l’île.

Elle avait alors dit être en mesure de prendre des sanctions ciblées contre

"les personnes ou les entités qui sont responsables d’activités de forage non

autorisées d’hydrocarbures en Méditerranée orientale ou qui sont impliquées

dans ces activités".

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait rejeté les « ultimatums » de

l’Union européenne, avertissant que la Turquie abritait quelque quatre

millions de réfugiés, en majorité syriens, et qu’elle pourrait leur ouvrir les

portes vers l’Europe.