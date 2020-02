Trois soldats turcs tués à Idleb

Trois soldats turcs ont été tués dans le

nord-ouest de la Syrie où Ankara et les forces du régime de Damas se font

face, a indiqué jeudi le président Recep Tayyip Erdogan, estimant toutefois

que la situation prenait une tournure « favorable ».

"Nous avons trois martyrs (...) Cependant, les pertes du régime (syrien)

sont très lourdes", a déclaré M. Erdogan lors d’un discours à Ankara.

Peu avant, le ministère turc de la Défense avait fait état de deux soldats

turcs tués et deux blessés dans une frappe aérienne dans la province d’Idleb.

En comptant les pertes annoncées jeudi, 20 soldats turcs ont été tués en

février dans cette région, théâtre de violents affrontements.

Damas, appuyé par des frappes aériennes des forces russes, a renforcé son

offensive pour reprendre le dernier bastion rebelle et jihadiste d’Idleb, ce

qui a provoqué une crise avec Ankara dont des militaires déployés dans cette

région ont été tués par des frappes.

L’offensive déclenchée en décembre par le régime syrien a aussi provoqué

une catastrophe humanitaire, avec près d’un million de déplacés coincés dans

une étroite bande de territoire à la frontière turque.

Le régime et son allié russe ont mis les bouchées doubles ces dernières

semaines et repris plusieurs localités dans la région d’Idleb.

Cependant, les groupes rebelles, dont certains sont appuyés par Ankara, ont

contre-attaqué et repris jeudi la ville stratégique de Saraqeb, selon

l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Dans une apparente allusion à ce développement, M. Erdogan a estimé jeudi

que « la situation prenait une tournure favorable » sur le terrain.

L’offensive a aussi entraîné des tensions entre la Russie, principal allié

du régime syrien, et la Turquie qui soutient, elle, plusieurs groupes rebelles

dans la région.

Une délégation russe est arrivée mercredi à Ankara pour des discussions

visant à trouver une issue. Les négociations se poursuivaient jeudi.

Les pourparlers "ont atteint un certain point. La situation deviendra plus

claire aujourd’hui ou demain (vendredi). Nous déterminerons notre plan

d’action en fonction du résultat", a déclaré jeudi le ministre turc de la

Défense Hulusi Akar.

Il a indiqué qu’Ankara demandait notamment l’ouverture de l’espace aérien à

Idleb, contrôlé par Moscou, aux drones turcs.

M. Akar a en outre déclaré qu’il aurait un entretien téléphonique avec son

homologue américain Mark Esper jeudi soir.

Ces derniers jours, M. Erdogan a plusieurs fois sommé le régime syrien de

retirer ses forces d’ici la fin février de certaines zones dans la région

d’Idleb, menaçant sinon de recourir à la force.

Mercredi, le président Erdogan a exclu de faire « le moindre pas en arrière »

à Idleb.

