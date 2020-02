Communiqué de l’association des Arméniens de Créteil

Elections municipales - Un candidat d’origine turque Mehmet Ceylan est tête de liste LREM à Créteil. Interpellé sur la suite des relations avec l’Arménie, il donne une réponse « positive ». Mais en ce qui concerne la commémoration nationale du 24 avril 1915, décrétée par le Président de la République Emmanuel Macron, puis de la reconnaissance du génocide des arméniens, c’est un silence fracassant. Nul doute que l’on ne peut absolument pas cautionner un tel personnage. Les arméniens de Créteil demandent le retrait de sa candidature, comme d’autres arméniens l’ont demandé dans d’autres communes et pour les mêmes raisons.

Alors que les relations de la ville de Créteil avec la ville de Gyumri en Arménie se consolident puisqu’une convention de partenariat et d’amitié a été signée, et que des actions de coopération existent et se poursuivent avec succès depuis 1997, il n’est pas pensable que des négationnistes de tout bord fassent partie du Conseil Municipal de Créteil. Comme il n’est pas pensable que dans l’équipe de la majorité actuelle quelqu’un puisse encore émettre des doutes quant à l’existence du Génocide des Arméniens.

L’ONU, qui n’a pas vocation à reconnaître des génocides, et il n’y a jamais eu de séance de l’ONU « reconnaissant » tel ou tel génocide, a cependant reconnu tous ces actes criminels qui se sont déroulés. L’ensemble des spécialistes et experts en Droit international reconnaît les 3 génocides : genocide des arméniens, Shoah, génocide des Tutsis (extermination systématique et programmée par un Etat).

Il ne s’agit pas de manœuvre politique, mais bien de faire respecter la loi de la République

Française qui a reconnu le Génocide des arméniens par une loi du 29 janvier 2001.

Les arméniens de Créteil sont particulièrement touchés et scandalisés et disent ouvertement que les négationnistes n’ont pas leur place dans le paysage politique en général et à Créteil en particulier.