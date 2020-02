Irakli Garibachvili, le ministre géorgien de la Défense en visite officielle en Arménie a rencontré Nikol Pachinian et Davit Tonoyan

Irakli Garibachvili le ministre géorgien de la Défense était hier en visite officielle en Arménie. A Erévan il rencontra son homologue arménien Davit Tonoyan. L’Arménie et la Géorgie signèrent ensemble un certain nombre d’accords. L’Arménie qui participera en Géorgie cette année au manœuvres militaires Noble Partner de l’OTAN.



Le ministre de la Défense de Géorgie fut reçu par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Ce dernier a félicité son hôte géorgien et sa délégation pour leur visite au ministère arménien de la Défense et l’établissement de nouvelles relations arméno-géorgienne en matière militaire. Irakli Garibachvili de son côté s’est déclaré heureux de se retrouver une nouvelle fois en pays ami, l’Arménie « qui a des relations fortes avec la Géorgie ». Les deux hommes ont analysé les nombreux domaines de la coopération arméno-géorgienne et son développement. Ils ont également rappelé les liens historiques et culturels forts entre les deux pays et les deux peuples avec des relations séculaires fondées sur des valeurs chrétiennes et amicales. Ils ont également évoqué la sécurité régionale.

Krikor Amirzayan