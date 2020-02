Disparition de l’historien Samvel Karapetyan (59 ans) le spécialiste des monuments du patrimoine architectural arménien de l’Arménie occidentale

Il était historien et l’un des plus grands spécialistes des monuments arméniens et des œuvres du patrimoine arménien. Samvel Karapetyan vient de disparaître à Erévan. Il avait 59 ans. L’historien Vahé Lorents qui était un proche de Samvel Karapetyan a annoncé la nouvelle de sa disparition hier. « Une perte douloureuse, pour la science, pour la nation, pour l’humanité » a-t-il écrit. De nombreuses personnalités et organisations en Arménie ont déploré cette disparition prématurée de Samvel Karapetyan.

Samvel Karapetyan était né le 30 juillet 1961 d’une famille originaire du village de Berdagh dans la région d’Ardjéch. En 1978 il terminait ses études à l’école « Missak Manouchian » (école n°48) d’Erévan. Depuis 1975 il entreprenait des voyages d’étude dans tout le territoire de la République soviétique d’Arménie ainsi que de l’Arménie historique. Au cours de ces trente dernières années, il avait publié de nombreuses études et livres sur les milliers de sites du patrimoine historique de l’Arménie occidentale.

Krikor Amirzayan