Le C24 Comité du 24 Avril Drôme Ardèche maintient sa demande de retrait du négationniste

COMMUNIQUE

Le C24 ne renonce pas et accuse la liste AVEC VALENCE EN COMMUN d’abriter un colistier négationniste

Le C24 Comité du 24 Avril coordination des associations arméniennes Drôme-Ardèche rappelle responsables de la liste AVEC VALENCE EN COMMUN qu’aucun négationniste du génocide arménien ne devrait figurer sur une liste municipale à Valence comme en France. Le C24 affirme que chaque liste devant prendre la mesure de cette obligation.

En maintenant sur sa liste un négationniste, la liste AVEC VALENCE EN COMMUN qui a fait surpprimer mardi après-midi les pages négationnistes de la page facebook du co-listier en question mais tout en le maintenant sur sa liste, elle prend ainsi ses responsabilités.

Annie Roche affirmait mardi sur Radio Bleu Drôme Ardèche « aucun négationniste n’est toléré dans les rangs, la liste Valence en commun n’a jamais remis en question l’existence du génocide. Tous les colistiers ont signé cet engagement » et qu’il était « est hors de question de travailler avec des gens qui nieraient ce génocide ». Pourquoi alors garder dans sa liste un négationniste les responsables de AVEC VALENCE EN COMMUN ont demandé de supprimer ses propos négationnistes de sa page Facebook ? Nous ne demandons pas la vérification de ces engagements que les colistiers ont signé. Nous voulons juste rappeler le principe républicain de ne pas prendre de négationniste sur une liste. Et AVEC VALENCE EN COMMUN n’entend pas celà…

Pire, AVEC VALENCE EN COMMUN nous évoque le communautarisme de notre part. Qui parle de communautarisme ? En quoi le communautarisme est-il concerné ? Nous, nous ne l’avons jamais évoqué ! Quant à « l’attachement à l’expression culturelle quelle que soit la communauté d’origine » revendiquée AVEC VALENCE EN COMMUN. Cette « expression culturelle » évoquée par Annie Roche passerait-elle aussi par la négation du génocide dont fait preuve l’un des co-listiers ?

Le C24 qui n’entend pas entretenir une polémique, rappelle une nouvelle fois les listes municipales à leur responsabilités républicaines. La France a voté et reconnu par une loi le 29 janvier 2001 le génocide arménien. Tous ceux qui le nient -les listes municipales, comme chacun des co-listiers des listes- s’exposent à la loi et à des poursuites pour négationnisme et à la haine raciale qui est punie par la loi française.

Le C24 ne fait pas appel à voter pour une liste ou un candidat en particulier. Mais le C24 appelle toutefois à faire barrage à une liste qui abrite un négationniste.

C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, membre du CCAF Centre et organe représentatif de la communauté arménienne de la région valentinoise