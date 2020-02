Deux soldats turcs tués à Idleb

Istanbul, 27 fév 2020 (AFP) - Deux soldats turcs ont été tués et deux

autres blessés lors d’une frappe aérienne sur la province d’Idleb dans le

nord-ouest de la Syrie, a indiqué le ministère turc de la Défense jeudi.

Jusqu’ici, 19 militaires turcs au total ont été tués dans la région d’Idleb.

L’armée turque a riposté contre des « cibles du régime » syrien dans la

région, a ajouté le ministère dans un message sur son compte Twitter.

Dans un autre tweet, le ministère a indiqué que 114 "éléments du régime ont

été neutralisé", citant différentes sources dans la région.

Damas, épaulé par des frappes aériennes des forces russes, a renforcé son

offensive pour reprendre le dernier bastion rebelle d’Idleb.

L’offensive déclenchée en décembre par le régime syrien pour reprendre ce

dernier bastion rebelle et jihadiste a provoqué une catastrophe humanitaire,

avec près d’un million de déplacés coincés dans une étroite bande de

territoire à la frontière turque.

Les attaques qui ont touché les forces turques ont entraîné des tensions

entre la Russie, principal allié du régime syrien, et la Turquie qui soutient,

elle, plusieurs groupes rebelles dans la région.

Ankara a demandé au régime syrien de retirer ses forces d’ici la fin

février de la région d’Idelb.

Mercredi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a exclu de faire "le

moindre pas en arrière" face au régime de Bachar al-Assad dans le nord-ouest

de la Syrie, au moment où de nouvelles discussions commençaient avec l’allié

russe de Damas.

Ces discussions devraient se poursuivre jeudi.