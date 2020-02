L’ AFAAR commémore le 76 ème anniversaire de l’exécution du GROUPE MANOUCHIAN

Samedi 22 février, dans l’agréable square Agricol Perdiguier situé en plein cœur de ville ils étaient nombreux à l’invitation de l’AFAAR, pour rendre hommage au sacrifice des 23 martyrs du groupe Manouchian



En novembre 2016 un buste, celui de Missak Manouchian, érigé à l’initiative de l’AFAAR, fut inauguré par Madame le Maire Cécile Helle dans le square Perdiguier non loin de la stèle ou KHATCHKAR dédiée à tous les génocides ; sur le piédestal sont gravés les 23 noms des héros du groupe qui comprend une seule femme.

Par une belle matinée ensoleillée et sans mistral, se pressaient les élus dont Madame le Maire d’ Avignon Cécile Helle, le maire d’Althen des Paluds, Michel Terrisse, toujours à nos côtés, à la demande de l’AFAAR,( chaque année, sa commune accueille la chorale Azad et l’orchestre Sassoun) les présidents d’association dont la Licra, le CCAF SUD était représenté par sa vice présidente Aurore BRUNA .



La cérémonie fut très émouvante : elle débuta par le poème d’Aragon mis en chanson par Léo Ferré puis Véronique Bruna a lu le poème de Paul Eluard :« Légion » par des mots très forts, ciselés, il décrit l’engagement , l’esprit de résistance de ces étrangers contre la barbarie. La présidente Claudine Eutedjian a bien expliqué dans son discours l’histoire de ce groupe et son action déterminante dans la résistance à l’égale de celle de Jean Moulin, c’est pourquoi elle a souhaité que ce groupe entre au PANTHEON, hélas a-t- elle regretté, en dépit de nombreuses pétitions et actions, il faut encore et toujours attendre.



Madame le Maire Cécile Helle, s’est exprimée à son tour, elle aussi, en mettant en exergue son admiration pour ces étrangers qui comme : « Missak Manouchian ont changé notre histoire et notre destin, ne l’oublions pas ». Ces deux beaux discours ont été très applaudis par une assistance attentive et recueillie.



Puis, la jeune Coline Montauban a énuméré avec beaucoup de soins, les noms de ces étrangers aux noms « imprononçables » selon Aragon et l’assistance répondait « MORTS POUR LA FRANCE ». Patricia Labarussias et Stéphane Jardin tenaient ,l’une le recto, l’autre le verso de la célère Affiche Rouge qui devait, selon les Nazis, terroriser les passants ! Le chant des Partisans, la sonnerie aux morts enfin la Marseillaise ont clôturé cette belle cérémonie. Une magnifique gerbe aux couleurs de l’Arménie fut déposée par la présidente Claudine Eutedjian et la maire d’ Avignon Cécile Helle.

https://rcf.fr/sites/default/static.rcf.fr/diffusions/2020/02/19/RCF84_CULTAMA_20200219.mp3

Interview RCF VAUCLUSE