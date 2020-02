La Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné (MCAGD) invite le public au spectacle « Ma femme s’appelle Maurice » pièce de théâtre comique de Raffy Shart jouée par Narek Dourian et ses comédiens. Le 12 jeudi mars à 19h30 à la MCAGD, 5 Cours de la Libération et du Général de Gaulle, 38100 Grenoble. Tarif billet : 23€, adhérents et étudiants : 20€. Réservation des billets au 04 76 48 59 38. maison.armenienne@mcagd.com

Krikor Amirzayan