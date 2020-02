Le gouvernement assure qu’il n’y aura aucune fraude lors du référendum

La direction politique de l’Arménie a insisté sur le fait qu’elle ne recourrait pas à la fraude et n’utiliserait pas les leviers du gouvernement pour remporter le prochain référendum sur les changements constitutionnels controversés.

« Je préférerais me couper les deux mains que de permettre la falsification d’un seul vote, car cela signifierait effacer toute la vie que nous vivons et toutes ces valeurs que nous défendons », a annoncé le Premier ministre Nikol Pachinian lors de la tenue d’une réunion pour la campagne de financement référendaire organisée mardi soir à Erevan.

Pachinian a de nouveau défendu la pression de son administration pour évincer le président et six autres des neuf juges de la Cour constitutionnelle par le biais des décisions proposées lors de ce référendum. Il a dit qu’ils ne représentaient pas le peuple et entravaient les réformes politiques de grande envergure dans le pays.

Les critiques rejettent cette explication, affirmant que Pachinian cherche simplement à placer à la plus haute cour du pays ses loyalistes.

La collecte de fonds, à laquelle les journalistes n’étaient pas autorisés, a marqué le début officiel de la campagne du parti au pouvoir en faveur du « oui » lors du référendum prévu le 5 avril. La campagne est gérée par le président désigné du parti, le ministre des Gouvernements locaux, Suren Papikian.

Papikian a déclaré mercredi que Pachinian et d’autres personnalités du Contrat civil occupant des postes de responsabilité dans les gouvernements centraux et locaux feront activement campagne pour une victoire référendaire dans les prochaines semaines. Il a promis que l’équipe politique de Pachinian n’utiliserait pas ses ressources administratives pour obtenir les environ 650 000 voix nécessaires à l’adoption de modifications constitutionnelles.

L’ancien gouvernement a régulièrement exercé des pressions sur les employés du secteur public et exploité ses ressources administratives pour gagner des élections et des référendums entachés ainsi d’allégations de fraude. Ses campagnes électorales étaient généralement gérées par Hovik Abrahamian, ancien ministre influent du Gouvernement local, qui a également été Premier ministre de 2014 à 2016 lorsqu’était président Serge Sarkissian.

Certains opposants acerbes du gouvernement actuel ont émis l’hypothèse que Papikian, dont les ministères supervisent les administrations provinciales arméniennes et les autorités locales, profiterait de son poste de la même manière.

Le ministre de 33 ans a catégoriquement exclu une telle possibilité. « S’il vous plaît, ne me comparez pas à Hovik Abrahamian, a-t-il commenté. Je ne vois aucune similitude en dehors de la position que nous occupons. »