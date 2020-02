Les Arméniens de Los Angeles se préparent à commémorer le 105e anniversaire du génocide des Arméniens

Selon le journal arménien « Asbarez » paraissant aux Etats-Unis, l’imposante communauté arménienne de Los Angeles -ils seraient entre 800 000 et 1 million- s’apprête à réaliser un certain nombre de manifestations le 24 avril prochain, marquant le 105e anniversaire du génocide des Arméniens. Des cérémonies de souvenir des martyrs Arméniens du génocide de 1915 -organisé par le gouvernement Jeune-Turcs de l’Empire ottoman- devrait être organisées à cette occasion. Manifestations revendications de justice. De très nombreuses associations et organisations arméniennes telles que l’UACLA, l’UYA, l’AGC, Eglise apostolique arménienne, les églises évangéliques et catholiques arméniennes, l’UGAB la jeunesse de la FRA, l’ADL Ramgavar, le Comité Hay Tad de la côte ouest, le Conseil arménien des Etats-Unis, le Homenetmen, l’Union des Avocats Arméniens des Etats-Unis, l’union des Arméniens d’Istanbul, le HOC (l’Union d’Aide arménienne) et des dizaines d’autres organisations et associations participeront à cette commémoration du 105e anniversaire du génocide à Los Angeles.

La manifestation du 24 avril partira du quartier Petite Arménie de Hollywood en direction de la place du mémorial du génocide des Arméniens.

Krikor Amirzayan