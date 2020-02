Communiqué du C24 Comité du 24 Avril Drôme Ardèche dénonçant la présence d’un négationniste sur une liste municipale de Valence

Le C24 Comité du 24 Avril, coordination des associations arméniennes Drome-Ardèche et organe représentatif de la communauté arménienne, a tenu en prévenir avant toute action, et en privé, les responsables de la liste AVEC VALENCE EN COMMUN notamment Annie ROCHE ,de la présence dans leur équipe d’un colistier publiant des posts à caractères négationnistes du Génocide des Arméniens de 1915 sur les réseaux sociaux.

Au lieu de celà les représentants de la liste AVEC VALENCE EN COMMUN ont cru bon de se faire passer pour des victimes de manœuvre politiques.

Pour le C24 Il ne s’agit en rien d’une manœuvre pour diviser les communautés, mais bien au contraire à faire respecter la loi de la République française qui a reconnu le génocide des arméniens par une loi le 29 Janvier 2001. Les publications de ce colistier de Mr QUENIN sont d’un négationnisme accablant et surréaliste !

Les négationnistes n’ont pas leur place dans le paysage politique valentinois, Valence qui a accueilli à bras ouverts les rescapés du Premier génocide du 20e siècle, qui ont eu une intégration exemplaire. Ces Arméniens méritent mieux que cela ! Le C24 demande officiellement le retrait de cette personne de la liste de MR QUENIN : AVEC VALENCE EN COMMUN

La coordination des associations arméniennes C 24 appelle dès à présent à voter massivement contre le négationnisme qui s’invite malheureusement dans les élections municipales de Valence.

La communauté arménienne est scandalisée !

C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, membre du CCAF Centre et organe représentatif de la communauté arménienne de Valence et région